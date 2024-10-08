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06:24, 8 октября 2024Силовые структуры

Военный блогер при задержании в Ставрополье оказал сопротивление

Военный блогер Егор Гузенко оказал сопротивление при задержании

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Военный блогер и доброволец Егор Гузенко с позывным Тринадцатый при задержании в Новопавловске оказал сопротивление. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Гузенко задержали на праздновании Дня Кировского муниципального округа, мужчина был в балаклаве. «Человек, который находится в федеральном розыске, вызывающе себя вел и, когда его задерживали, оказал сопротивление», — рассказал глава региона.

Владимиров подчеркнул, что правоохранители не имели права не отреагировать на это.

Ранее сообщалось, что Егора Гузенко арестовали на два месяца. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного Кодекса России.

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      Марина Совина
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