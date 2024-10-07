Военного блогера арестовали за нападение на полицейского при задержании

Военного блогера с позывным Тринадцатый арестовали за нападение на полицейского

Военного блогера и добровольца Егора Гузенко с позывным Тринадцатый арестовали на два месяца, сообщает издание Baza в Telegram.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Его задержали в Новопавловске на городской площади, блогер оказал сопротивление. Сообщалось, что он набросился с кулаками на полицейского. После этого на допросе Гузенко отказался давать показания.

Известно, что мужчина находится в федеральном розыске — в 2021 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что блогер Лерчек дала признательные показания на первом допросе, а затем отказалась от них.

