Врач перечислил три ключевых правила сохранения здоровья суставов после 50 лет

Травматолог Мальцев: Сохранение здоровья суставов после 50 лет требует системного подхода

Сохранение здоровья суставов после 50 лет требует системного подхода, заявил врач-травматолог-ортопед клиник «Атлас» Илья Мальцев. Три ключевых правила заботы о суставах он перечислил «Ленте.ру».

Мальцев рассказал, что самым эффективным способом сохранить здоровье суставов является плавание. Этот вид физической активности укрепляет мышечный корсет и при этом исключает осевую нагрузку, объяснил он. Также полезны будут вечерние прогулки, ходьба, йога и велотренажеры.

«Стоит избегать бега, прыжков и резких поворотов — эти движения создают избыточную нагрузку на истончающуюся хрящевую ткань», — уточнил травматолог.

Вторым ключевым элементом здоровья суставов после 50 лет врач назвал сбалансированное питание. Он рассказал, что в рационе должны присутствовать продукты, богатые витаминами С, А, Е, медью, цинком, селеном, марганцем и омега-3 жирными кислотами.

Третье важное правило — регулярные обследования: МРТ или УЗИ суставов раз в один-два года. Это поможет выявить проблемы на ранней стадии, когда скованность или хруст еще не перешли в боль, пояснил он.

Ранее врач-ортопед Ануджа Джайна объяснил, почему суставы болят перед дождем. По его словам, на них влияют перепады атмосферного давления, влажность и понижение температуры.