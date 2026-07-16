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17:38, 16 июля 2026Россия

В России отреагировали на избрание нового премьер-министра на Украине

Зюганов заявил, что не видит для Украины никакого будущего
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Член комитета Госдумы по делам СНГ Геннадий Зюганов заявил, что не видит для Украины никакого будущего. Так он прокомментировали избрание в республике нового премьер-министра Сергея Корецкого, пишет «Подъем».

Депутат пояснил, что Корецкий — приближенный к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его мнению, Киеву сейчас нужен тот, кого затем смогут «протащить на престол».

«Сегодня, кого бы там ни назначали, музыку жуткую и страшную уничтожения Украины, славянского мира, заказывают англосаксы в Лондоне, Брюсселе и Вашингтоне. Поэтому кто бы там ни приходил – это исполнители чужой воли и уничтожили своего родного государства», — добавил парламентарий.

Ранее стало известно, что Верховная Рада проголосовала за избрание Корецкого новым премьер-министром. За назначение проголосовали 289 из 450 депутатов парламента.

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