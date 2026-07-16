В России отреагировали на избрание нового премьер-министра на Украине

Зюганов заявил, что не видит для Украины никакого будущего

Член комитета Госдумы по делам СНГ Геннадий Зюганов заявил, что не видит для Украины никакого будущего. Так он прокомментировали избрание в республике нового премьер-министра Сергея Корецкого, пишет «Подъем».

Депутат пояснил, что Корецкий — приближенный к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его мнению, Киеву сейчас нужен тот, кого затем смогут «протащить на престол».

«Сегодня, кого бы там ни назначали, музыку жуткую и страшную уничтожения Украины, славянского мира, заказывают англосаксы в Лондоне, Брюсселе и Вашингтоне. Поэтому кто бы там ни приходил – это исполнители чужой воли и уничтожили своего родного государства», — добавил парламентарий.

Ранее стало известно, что Верховная Рада проголосовала за избрание Корецкого новым премьер-министром. За назначение проголосовали 289 из 450 депутатов парламента.