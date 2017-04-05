Victoria’s Secret выпустила коллекцию откровенного белья

Американская марка Victoria's Secret выпустила новую коллекцию нижнего белья Off The Shoulder с открытыми плечами. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 апреля.

В линейке представлены модели боди и бралеттов в розовом, бежевом, фиолетовом, синем, черном и белом цветах. Белье уже появилось в продаже и представлено в фирменных магазинах. Цены на новинки начинаются от 2699 рублей.

Фото: пресс-служба Victoria’s Secret 1 /4

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.

В России первый магазин нижнего белья этой марки открылся в феврале 2016 года. До этого продукция бренда была представлена в корнерах и ограничивалась косметикой и аксессуарами.