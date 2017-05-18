Victoria's Secret предложила женщинам белье с кружевом на спине

Американская компания Victoria's Secret представила коллекцию нижнего белья, которая получила название Very Sexy. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 18 мая.

Ассортимент пополнился яркими новинками: трусиками с завышенной талией, эффектными боди с глубоким декольте и с симметричным вырезом на спине. Среди классических моделей бюстгальтеров представлены Push-Up и Demi c тонкими лентами на чашечках и моно-бретелькой из кружева на спине. Модели уже появились в продаже и представлены в фирменных магазиназх, цены начинаются от 2699 рублей.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.

Первый магазин фирменного нижнего белья в России открылся в 2016 году. До этого на рынке была представлена только косметика и аксессуары.

В середине мая у компании появился собственный музей в Нью-Йорке. Ретроспектива представляет собой самые знаковые модели нижнего белья с прошедших показов, в которых традиционно принимают участие самые популярные супермодели. Среди экспонатов: нижнее белье, в котором дефилировали сестры Хадид, Кендалл Дженнер, Кэндис Свейнпол и другие модели.