Ценности
 

Victoria's Secret предложила женщинам белье с кружевом на спине

Перейти в «Мою Ленту»

Американская компания Victoria's Secret представила коллекцию нижнего белья, которая получила название Very Sexy. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 18 мая.

Ассортимент пополнился яркими новинками: трусиками с завышенной талией, эффектными боди с глубоким декольте и с симметричным вырезом на спине. Среди классических моделей бюстгальтеров представлены Push-Up и Demi c тонкими лентами на чашечках и моно-бретелькой из кружева на спине. Модели уже появились в продаже и представлены в фирменных магазиназх, цены начинаются от 2699 рублей.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.

Первый магазин фирменного нижнего белья в России открылся в 2016 году. До этого на рынке была представлена только косметика и аксессуары.

В середине мая у компании появился собственный музей в Нью-Йорке. Ретроспектива представляет собой самые знаковые модели нижнего белья с прошедших показов, в которых традиционно принимают участие самые популярные супермодели. Среди экспонатов: нижнее белье, в котором дефилировали сестры Хадид, Кендалл Дженнер, Кэндис Свейнпол и другие модели.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Victoria's Secret поместила нижнее белье сестер Хадид в музей
Victoria's Secret предложила женщинам «сексуальные штучки»
Victoria’s Secret выпустила коллекцию откровенного белья
Последние новости
Макгрегор подписал контракт на бой Мэйуэзером
В США контр-адмирала за коррупцию приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Двум сотням авиакомпаний запретили летать в Европу
Ахиллес, Ума и две Офелии родились в Москве
Ростовчан рассмешила служительница храма с золотым iPhone 7
Умер народный художник России Александр Тихомиров
Вымогатель угрожал супруге Шумахера убийством их детей
Ценности
Ценности
 — 
08:02 Сегодня

Заведут с подсосом

Как онлайн-ретейлеры превращают пользователей соцсетей в покупателей
10:12 Сегодня

Новым главой Ralph Lauren стал топ-менеджер Procter & Gamble

17:02 17 мая 2017

Юбилейный Венский бал в Москве посетит княгиня Романова

14:56 17 мая 2017

В московских загсах продолжат женить в рваных джинсах и шортах

Ценности
 — 
10:18 17 мая 2017

Брак у ворот

Найдены главные причины устраивать свадьбу
16:46 17 мая 2017

Гонщикам «Формулы-1» сошьют дизайнерскую одежду

15:58 17 мая 2017

Longchamp создал пятнистые сумки

13:00 17 мая 2017

Японский дизайнер одела толстушек в форму Сейлор Мун

Ценности
 — 
08:06 21 апреля 2017

Красотки на зарядке

Эксперты предрекают эру господства электромобилей
14:13 17 мая 2017

В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar

11:49 17 мая 2017

Самые дорогие кроссовки Nike оценили в 32 тысячи долларов

10:31 17 мая 2017

Victoria's Secret поместила нижнее белье сестер Хадид в музей

Россия
Антон Беляков«Никакая адекватность не нужна»
Сенатор Беляков о том, почему россиянам надо дать право «стрелять на поражение»
«Результат этих выборов ни у кого не вызывает сомнений»
Политолог Алексей Мартынов об особенностях президентской кампании 2018 года
Ахиллес, Ума и две Офелии родились в Москве
Ростовчан рассмешила служительница храма с золотым iPhone 7
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 годаВойна окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
В Минздраве предложили оснастить скорые видеосвязью
Уровень сероводорода в Капотне в ночь на 18 мая превысил норму в 15 раз
Все материалы
Мир
Враг государства
История Брэдли Мэннинга, насолившего США и ставшего женщиной
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
Тимофей Бордачев: Выход из тени
На форуме «Один пояс — один путь» Китай сделал заявку на мировое лидерство
В США одобрен законопроект о санкциях за поддержку властей Сирии
В США сотрудницу полиции признали невиновной в убийстве безоружного негра
An opposition activist hurls back at riot police a tear gas canister during clashes ensuing a protest against President Nicolas Maduro, in Caracas on May 8, 2017. Venezuela's opposition mobilized Monday in fresh street protests against President Nicolas Maduro's efforts to reform the constitution in a deadly political crisis. Supporters of the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) gathered in eastern Caracas to march to the education ministry under the slogan ''No to the dictatorship. «Дерьмолотов» против Мадуро
Чем грозит властям Венесуэлы новая волна протестов
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Все материалы
Бывший СССР
Губит людей вода
Может ли в Средней Азии начаться война из-за водных ресурсов
Порошенко попросил главу Европарламента запретить депутатам посещать Крым
Правые солдаты
Почему украинских националистов ждут суды Линча
В Госдепе США раскритиковали запрет российских соцсетей на Украине
Украинский юрист подал в суд на Порошенко из-за запрета соцсетей
Ультраправые разогнали шуточное бракосочетание геев в Харькове
Турчинов объяснил решение о блокировке «1C» шпионажем со стороны России
Все материалы
Финансы
Дональд ТрампСлон в подсудной лавке
Как и зачем Дональд Трамп топит доллар
Цены на нефть выросли до максимума с конца апреля
Максим Орешкин и Эльвира НабиуллинаУпали в цель
Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
Росстат зафиксировал рост ВВП в первом квартале
ЦБ выявил нарушения у всех крупнейших страховщиков ОСАГО
Минфин определился с тратами Резервного фонда и ФНБ в 2017 году
Налоговые поступления в консолидированный бюджет России выросли на 20 процентов
Все материалы
Бизнес
Открытая книга
Чего ждут друг от друга российские читатели и издатели
Поговори с Клиентом
Стартап — как сплав по горной реке
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Браверман рассказал о закупках у малых предприятий на 1,5 триллиона рублей
Миллионеры назвали текущий период самым непредсказуемым в истории
ФАС начала борьбу с дорогими презервативами
Денис Журавский: «Лакмусовая бумажка» экономики
Изменение инвестклимата в России можно изучать по локализации новых производств
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
«Страха перед законом нет и в помине»
Монолог основателя Rich Russian Kids о золотой молодежи, живущей не по правилам
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Китай успешно испытал легкий боевой вертолет «Черный торнадо»
Фигурирующего в деле Захарченко главу Росгвардии по Подмосковью Лаушкина уволили
Жителя Нижегородской области обвинили в сексуальном насилии над четырьмя детьми
Тюменского врача заподозрили в краже пожертвованного для больных детей миллиона
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
Владимир Ленин выступает с речью перед войсками«Большевики делали овощ из русского человека»
Россияне нашли виновных в революции 1917 года
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
Выявлена причина трети смертей в мире
Раскрыт новый способ жить дольше
Названы сроки катастрофического землетрясения в Новой Зеландии
«В этом мы пока лидеры»
Как российские химики научились лучше всех в мире прогнозировать новые материалы
Все материалы
Спорт
Дмитрий Кудряшов«Болел за Кличко, но предполагал, что он проиграет»
Боксер Дмитрий Кудряшов о титульном поединке, бое Кличко — Джошуа и о «Спартаке»
Накрытая поляна
Как футболисты и болельщики «Спартака» отпраздновали долгожданное чемпионство
Вымогатель угрожал супруге Шумахера убийством их детей
Макгрегор подписал контракт на бой Мэйуэзером
Бой между Ковалевым и Уордом признан лучшим в году по версии IBF
Французский теннисист заставил мяч перепрыгнуть сетку в обратном направлении
Фанаты «Спартака» массово выбежали на поле после последнего домашнего матча
Все материалы
Культура
Чем дело началось
Фильм-открытие Каннского фестиваля вызвал аплодисменты только одного журналиста
Хулио Иглесиас«Автокатастрофа сделала меня другим человеком»
Хулио Иглесиас о любви к жизни, «Евровидении» и нескромности
«Красивые бородатые мужики с книжкой»
В Иркутске пройдет Международный книжный фестиваль
СМИ узнали о задержании Левы Би-2 с марихуаной на матче «Спартака»
Умер народный художник России Александр Тихомиров
На дорожку
Главные кадры церемонии открытия 70-го Каннского кинофестиваля
Олега Видова похоронят в Голливуде
Все материалы
Интернет и СМИ
Прошлый век представляет
Как СМИ доносили новости до миллионов без интернета и технологий
Рыжий кот-исполин по кличке Омар стал героем соцсетей
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
В России появится портал по контролю за персональными данными
Преследующая мужчину свирепая выдра рассмешила соцсети
WhatsApp принес извинения за второй крупный сбой за месяц
Блогер пожаловался на блокировку ролика из-за звона церковных колоколов
Все материалы
Ценности
Заведут с подсосом
Как онлайн-ретейлеры превращают пользователей соцсетей в покупателей
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Victoria's Secret предложила женщинам белье с кружевом на спине
Новым главой Ralph Lauren стал топ-менеджер Procter & Gamble
В московских загсах продолжат женить в рваных джинсах и шортах
Гонщикам «Формулы-1» сошьют дизайнерскую одежду
Японский дизайнер одела толстушек в форму Сейлор Мун
Все материалы
Путешествия
Военно-исторический фортификационный музей "Владивостокская крепость" Описание: Россия. Владивосток. На территории военно-исторического фортификационного музея "Владивостокская крепость". Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин Тайны владивостокских подземелий
Что скрывают форты одной из самых знаменитых крепостей России
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Двум сотням авиакомпаний запретили летать в Европу
В Анталье за кражу из спа-салона арестовали россиянина
Рейс из Екатеринбурга в Анталью задержали на семь часов
В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Кейт Миддлтон и принц УильямСовременные золушки
Как войти в королевскую семью без благородного происхождения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Maserati натерли щенком
На американку подали в суд за увлеченность смартфоном на свидании
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдина
Все материалы
Самые продаваемые внедорожники в мире
«Топ-20» самых продаваемых кроссоверов, пикапов и внедорожников 2017 года
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
Божий дар с яичницей
Тест-драйв Cadillac XT5 и Mercedes-AMG GLE 43
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
Представлены самые слабые и медленные MINI Countryman
Крымчане и австрийцы разработают 1000-сильный суперкар
Появились фотографии нового российского Kia Rio
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы