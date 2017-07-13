Victoria’s Secret показала «Очень сексуальную бабочку»

Американская марка Victoria’s Secret выпустила новую коллекцию нижнего белья под названием Very Sexy Butterfly («Очень сексуальная бабочка»). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 13 июля.

Отличительная черта моделей — смелые вырезы и кружевная отделка. В линейку вошли обновленные модели с моно-бретелькой на спине и прозрачной подкладкой «под горло», а также классические модели бюстгальтеров — Push-Up и Demi. Новинки уже появились в продаже и представлены в фирменных магазинах, цены начинаются от 2999 рублей.

Фото: пресс-служба Victoria's Secret 1 /5

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.

В России первый магазин нижнего белья этой марки открылся в феврале 2016 года. До этого продукция бренда была представлена в корнерах и ограничивалась косметикой и аксессуарами.