Американцы предложили россиянкам очень сексуальное белье

Американский бренд Victoria’s Secret представил на российском рынке новую коллекцию белья Very Sexy Obsessed. Об этом представитель компании сообщил корреспонденту «Ленты.ру» во вторник, 24 октября.

В линейке представлены классические Push-Up и балконеты, корсеты с различными видами отделки, бралетты, боди и корсаж с геометрической прострочкой. Создатели коллекции заявляют, что она «представляет собой воплощение самых смелых фантазий».

Фото: Victoria’s Secret 1 /4

В переводе с английского Very sexy переводится как «Очень сексуальный».

5 октября сообщалось, что Victoria’s Secret выпустила новую коллекцию белья Sexy Illusions и аромат Love.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.

В России первый магазин нижнего белья этой марки открылся в феврале 2016 года. До этого продукция бренда была представлена в корнерах и ограничивалась косметикой и аксессуарами.