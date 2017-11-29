Медсестра призвала скармливать белых мальчиков волкам и лишилась работы

Сотрудницу медицинского центра в штате Индиада уволили из-за «противоречивых призывов в соцсетях», сообщает издание IndyStar.

Таиша Бейкер (Taiyesha Baker) вела Twitter под ником «Ночная медсестра» (Night Nurse). В одном из твитов она призывала убивать младенцев, рожденных белыми женщинами: «Каждая белая женщина растит угрозу обществу, воспитывая сына. Он с НАИБОЛЬШЕЙ вероятностью станет террористом, насильником, расистом, убийцей или будет замешан в домашнем насилии. В прошлом всех ваших сыновей скормили бы волкам, сучки».

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Представители медцентра пообещали провести внутреннее расследование и сообщили об увольнении медсестры с понедельника 27 ноября.

В конце октября двое афроамериканцев из Оклахомы нарядились белыми людьми и сфотографировались с предвыборным плакатом Трампа, что вызвало дискуссию в Facebook, можно ли считать это проявлением расизма. Мнения разделились, некоторые пользователи отметили, что если бы подобное сделали белые люди, их бы заклеймили расистами.