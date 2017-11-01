Нарядившихся в белых чернокожих назвали расистами

В сети обратили внимание на фотографию двух чернокожих, нарядившихся белыми людьми во время празднования Хеллоуина. Снимок опубликован в Facebook-аккаунте жителя американского штата Оклахома Джеймса Андервуда (James Underwood). «Что думаете?» — поинтересовался он у подписчиков, чем вызвал спор между пользователями социальной сети.

Многим показалось, что с помощью краски на лицах, клетчатых рубашек и кепок с предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» мужчины высмеивают белых американцев, ассоциируя их с «белым отребьем». «Очень по-расистски. Это доказывает, что все негры расисты», — отметил один из пользователей.

«Что произойдет, если я раскрашу себе лицо черной краской и оденусь, как рэпер DMX? Этот снимок доказывает, насколько США подвержена предрассудкам и расизму. Когда "цветные" делают что-то расистское — это нормально. Но если это сделает белый парень: ему придется несладко», — предположил подписчик Андервуда.

Некоторым шутка пришлась по душе, и они встали на защиту ее авторов. «Мне кажется, что все слишком серьезно относятся к этому дерьму. Вот я белый, и меня нисколечко это не обидело», — признался один из них.

«Я думал, Майкл Джексон давно умер», — пошутил другой.

«Белое отребье», или «белый мусор», — уничижительное обозначение белых американцев с низким социальным статусом и уровнем образования, живущих в трейлерах на пособие по безработице. В соответствии со стереотипом, представители этой группы людей страдают алкоголизмом, подвержены нарушению правопорядка, антиобщественному поведению, часто поддерживают Трампа.