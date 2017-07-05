Новый «умный» чат-бот от Microsoft под названием Zo освоила противоречивые высказывания несмотря на то, что создатели специально запрограммировали ее уходить от ответа в политических и религиозных темах. Об этом сообщает Engadget.

Когда девушку-бота попросили поделиться точкой зрения по вопросам здравоохранения, она почему-то назвала Коран «жестокой книгой». Кроме того, искусственный интеллект не смог держать при себе мнение о смерти Усамы бен Ладена: по его мнению, «захват» боевика произошел благодаря «годам разведывательных работ».

Материалы по теме Война белых самцов Кто заставил бота Microsoft оправдывать Гитлера

В Microsoft утверждают, что все ошибки, из-за которых Zo все-таки перешла на обсуждение запретных тем, исправлены.

В марте 2016 года еще одно изобретение корпорации — «умный» чат-бот Tay — произвело впечатление на пользователей сети. Для бота был создан аккаунт в Twitter, в котором компьютерная девушка могла общаться с юзерами и таким образом обучаться. Вскоре Tay переняла у пользователей сети расистские взгляды и хвасталась такими вещами, как употребление наркотиков на глазах полицейских.