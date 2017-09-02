L’Oreal уволил чернокожего трансгендера за расизм

Компания L’Oreal прекратила сотрудничество с чернокожей моделью-трансгендером Монро Бергдорф за расистские высказывания в адрес белых. Об этом сообщается в Twitter бренда.

В посте отмечается, что комментарии Бергдорф расходятся с позицией компании.

Бергдорф на своей странице в Facebook прокомментировала этот пост и отметила, что бренд фактически требует от моделей, участвующих в промокампании, посвященной разнообразию в обществе, «сидеть смирно и улыбаться», но не говорить о том, что нехватка этого разнообразия фактически равняется расизму. В заключении она призвала бойкотировать L’Oreal.

Ранее модель написала пост, в котором говорилось, что большая часть белого населения планеты не осознает или не признает, что существование, привилегии и успех белой расы построены на крови и смертях людей с другим цветом кожи. В записи, в частности, говорилось: «Существование ВСЕХ белых людей пропитано расизмом». Позднее сообщение было удалено, а на страничке появился новый пост, в котором Бергдорф заявила, что пресса вырвала ее высказывание из контекста. Модель заявила, что не обвиняет никого лично, но все белые как сообщество виновны в сложившейся ситуации, так как система веками поощряла дискриминацию.