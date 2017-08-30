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Американским трансгендерам временно разрешили служить в армии

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Минобороны США приступило к реализации запрета американского президента Дональда Трампа на службу в вооруженных силах страны трансгендеров, однако де-факто откладывает любые увольнения на неопределенный срок — до проведения соответствующих исследований. Об этом в среду, 30 августа, сообщает РИА Новости.

«Пентагон выполнит распоряжения президента об изменении политики, ведя консультации с министерством внутренней безопасности. Как и предписано, мы разработаем план исследований и реализации решения, который будет включать шаги, увеличивающие боеготовность, поражающую способность и слаженность воинских подразделений, учитывая также бюджетные ограничения и соответствие законодательству», — сказано в заявлении Мэттиса.

Также он сообщил, что будет созвана экспертная комиссия, которая должна будет разработать методы реализации решения Трампа. Пока что в силе останется нынешняя политика в отношении уже несущих службу военнослужащих, отметил Мэттис.

26 августа Трамп вернул запрет, отмененный его предшественником Бараком Обамой, на службу трансгендеров в Вооруженных силах США. Трамп побоялся, что снятие в прошлом году запрета способно понизить эффективность армии, привести к увеличению расходов, также вероятно «нарушение слаженности отдельных боевых подразделений».

26 июля президент в своем Twitter написал, что «вооруженным силам нельзя тратить огромные деньги на медобслуживание трансгендеров и терпеть привносимую ими дестабилизацию».

В 2010 году Конгресс США отменил правило «Не спрашивай, не говори» (Don't ask, don't tell), согласно которому от служащих в ВС представителей нетрадиционной сексуальной ориентации требовалось скрывать свою принадлежность к меньшинствам.

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