Генералы в США подготовились к войне с КНДР из-за твита Трампа о трансгендерах

Некоторые руководители американского министерства обороны были готовы к войне с Северной Кореей из-за задержки с твитом Трампа. Об этом сообщает BuzzFeed.

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Непонимание случилось 26 июля: в этот день хозяин Белого дома в Twitter объявил о запрете трансгендерам служить в армии. Из-за того, что заявление получилось достаточно длинным, его пришлось разбить на три твита. Первый гласил: «После консультаций с моими генералами и военными экспертами считаю нужным сообщить: правительство Соединенных Штатов не потерпит и не допустит...»

По словам собеседников издания, многие командиры расценили сообщение, написанное таким формальным языком, началом объявления войны с Пхеньяном.

Решение Трампа запретить трансгендерам служить в армии было принято 26 июля. «Наши вооруженные силы должны быть сосредоточены на одержании убедительных и сокрушительных побед. Нельзя заставлять их тратить огромные деньги на медобслуживание трансгендеров и терпеть привносимую ими дестабилизацию», — пояснил глава государства.

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В тот же день разведка США подсчитала, что Северная Корея может получить надежную межконтинентальную баллистическую ракету, оснащенную ядерной боеголовкой, и нанести удар уже в следующем году.

4 июля власти КНДР отчитались об успешном запуске новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». По утверждению Пхеньяна, она пролетела 933 километра и достигла высоты 2802 километра. Через 39 минут после старта она точно поразила цель.

В тот же день Россия и Китай выступили с совместной инициативой, предложив КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения масштабных военных учений в регионе.