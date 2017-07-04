КНДР отчиталась о запуске баллистической ракеты почти на тысячу километров

Северокорейские власти отчитались об успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает во вторник, 4 июля, Reuters со ссылкой на местные СМИ.

По данным Пхеньяна, ранее не испытывавшаяся ракета «Хвасон-14» пролетела 933 километра, достигла высоты в 2802 километра и точно поразила цель через 39 минут после старта. О запуске южнокорейское агентство Ёнхап сообщило ранее 4 июля.

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10 июня стало известно, что в ближайшее время в КНДР могут пройти испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Северокорейская газета «Нодон синмун» писала, что тест, который «наверняка будет успешным, продемонстрирует провал враждебной политики США в отношении Народной Республики».

Ситуация на Корейском полуострове — одна из самых напряженных тем международной политики. США требуют от республики прекращения ядерных и ракетных запусков. В частности, Вашингтон предупреждал о готовности нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. В ответ КНДР заявила, что в этом случае нанесет свой превентивный удар.