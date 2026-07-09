В Иране сорвали атаку поддерживаемых США террористов

Карами: Иран предотвратил атаку террористов, поддерживаемых США и Израилем

Иран сорвал атаку террористов, поддерживаемых США и Израилем. Об этом заявил командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Карами, передает IRIB.

«Американо-израильский враг полностью подготовил террористические группировки на юго-востоке и северо-западе Ирана для нападения на страну. КСИР и армия, действуя совместно, уничтожили позиции этих группировок в ходе превентивной операции», — сообщил генерал.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Тегераном. По его словам, продолжение переговоров с Исламской Республикой является «пустой тратой времени», поэтому он больше не видит в них смысла.

Он также рассказал, что представители Ирана связывались с Соединенными Штатами после ударов американских военных по территории страны и говорили, что хотят заключить сделку.