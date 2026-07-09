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08:48, 9 июля 2026Мир

Трамп заявил о просьбах Ирана заключить сделку с США

Трамп утверждает, что представители Ирана связывались с США и хотят заключить сделку
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп утверждает, что представители Ирана недавно связывались с Соединенными Штатами после ударов американских военных по территории страны и хотят заключить сделку. Об этом он заявил на борту президентского самолета, возвращаясь с саммита НАТО в Турции, сообщает CNN.

«Они звонили некоторое время назад, они очень хотят заключить сделку», — сказал он.

По словам американского лидера, он не знает, достоин ли Иран заключения сделки.

Ранее Трамп назвал иранских лидеров «мразью». Он отметил, что переговоры с Ираном могут продолжиться, но он крайне скептически относится к их продуктивности.

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