Обвиненный в расправе над российским олигархом долларовый миллионер уехал на СВО

Обвиненный в убийстве уральского олигарха Терняка миллионер Горшунов уехал на СВО

Обвиненный в расправе над первым уральским олигархом Виктором Терняком бывший участник ОПГ «Центр», известный долларовый миллионер Сергей Горшунов уехал в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал E1.RU.

По данным канала, эту информацию подтвердили несколько источников. Кроме того, в судебной картотеке указано, что уголовное дело Горшунова приостановлено.

Ранее сообщалось, что следствие отводит Горшунову роль исполнителя преступления, мотивом которого считается передел сфер влияния на Центральном рынке города. Заказали расправу над президентом «Европейско-азиатской компании» Виктором Терняком лидеры ОПГ Михаил Кучин и Олег Вагин.