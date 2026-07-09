Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:19, 9 июля 2026Силовые структуры

Обвиненный в расправе над российским олигархом долларовый миллионер уехал на СВО

Обвиненный в убийстве уральского олигарха Терняка миллионер Горшунов уехал на СВО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Обвиненный в расправе над первым уральским олигархом Виктором Терняком бывший участник ОПГ «Центр», известный долларовый миллионер Сергей Горшунов уехал в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал E1.RU.

По данным канала, эту информацию подтвердили несколько источников. Кроме того, в судебной картотеке указано, что уголовное дело Горшунова приостановлено.

Ранее сообщалось, что следствие отводит Горшунову роль исполнителя преступления, мотивом которого считается передел сфер влияния на Центральном рынке города. Заказали расправу над президентом «Европейско-азиатской компании» Виктором Терняком лидеры ОПГ Михаил Кучин и Олег Вагин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц раскрыл детали кулуарных переговоров с Трампом

    Мужчина сорвал джекпот спустя 15 лет после выигрыша в ту же лотерею

    Депутат Госдумы матом и криком ответил на вопрос об участии в СВО. После этого ему предложили сдать мандат и уйти на фронт

    Суд определился с наказанием для торговцев оружием на «Горбушкином дворе»

    Появились подробности о жене расстрелявшего семью бывшего российского полицейского

    Акции западного фармгиганта обвалились после неудачных испытаний лекарства

    Стало известно об отправке на задание бойца с ограниченной годностью после ранения на СВО

    Расправившийся с семьей супруги бывший российский полицейский задержан

    Появились подробности о готовившей резонансный теракт в Москве россиянке

    На Украине высказались о причастности к подрыву «Северных потоков»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok