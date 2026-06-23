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Силовые структуры
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14:22, 23 июня 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности расправы над первым уральским олигархом

В Екатеринбурге начался суд над членом ОПГ «Центр» Горшуновым Сына за убийство Терняка
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

Кировский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать уголовное дело бывшего участника ОПГ «Центр» Сергея Горшунова (Сына), обвиняемого в расправе над первым уральским олигархом Виктором Терняком, совершенном в 1992 году. Об этом сообщает 66.ru.

Следствие отводит подсудимому роль исполнителя преступления, мотивом которого считается передел сфер влияния на Центральном рынке города. Заказали расправу над президентом «Европейско-азиатской компании» Виктором Терняком лидеры ОПГ Михаил Кучин и Олег Вагин.

Горшунов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. По версии следствия, в сентябре 1992 года он выскочил из кустов и открыл стрельбу по олигарху, сидевшему в автомобиле у подъезда своего дома на улице Первомайской. Его водитель Антон Трегубенко и телохранитель Дмитрий Новик спаслись.

Следствие считает, что Горшунов пошел на преступление «для поднятия авторитета в преступной иерархии». Жена Терняка и его бывший охранник были не против того, чтобы дело прекратили из‑за истечения сроков давности, но прокурор не поддержал ходатайство.

Горшунова задержали в апреле 2025 года. Новик дал показания, что Сына при задержании на Рублевке в Подмосковье предложил силовикам взятку в один миллион долларов, чтобы его отпустили, но они отказались.

В том же 2025 году Горшунова арестовали.

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