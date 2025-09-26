Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:28, 26 сентября 2025Силовые структуры

Стрелявший в трех человек россиянин пропустил заседание об аресте

Суд заочно арестовал уральца, расстрелявшего трех человек в 1992 году
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Кировский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал на полгода Сергея Горшунова по делу о расправе над президентом «Европейско-Азиатской компании» Виктором Терняком в 1992 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Уральцу предъявлено обвинение в двух покушениях и расправе из хулиганских побуждений. До этого он находился под подпиской о невыезде, а в этот раз пропустил заседание о своем заключении под стражу.

По версии следствия, с 1989 по 1992 год обвиняемый входил в состав устойчивой вооруженной группы, которая совершала нападения на людей. В сентябре 1992 года он пять раз выстрелил в Терняка, находившегося в салоне машины. Потерпевший не выжил.

Также досталось от Горшунова охраннику и водителю. Он выстрелил в мужчин несколько раз, но те все же смогли спастись.

Ранее Хорошевский суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он менял мир и людей вокруг себя». Тигран Кеосаян умер в 59 лет после почти года комы. Что о нем говорят друзья и коллеги?

    Лишившаяся пальцев на обеих руках россиянка смогла вернуть мужа с СВО

    Стали известны подробности пятичасовых переговоров Путина и Лукашенко

    Уволившийся мэр российского города попал под обвинения

    В российской школе конфликт пятиклассников во время урока закончился госпитализацией

    Жена Джигурды запретила актеру мириться с Волочковой

    Зеленский переложил умную часть разговора с себя на журналиста

    Отец месячного ребенка отправился в США для игры в гольф и не выжил по пути в отель

    Рыбу начали ловить на улицах Китая

    В «Москва-Сити» начали поиски преступников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости