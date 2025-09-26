Стрелявший в трех человек россиянин пропустил заседание об аресте

Суд заочно арестовал уральца, расстрелявшего трех человек в 1992 году

Кировский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал на полгода Сергея Горшунова по делу о расправе над президентом «Европейско-Азиатской компании» Виктором Терняком в 1992 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Уральцу предъявлено обвинение в двух покушениях и расправе из хулиганских побуждений. До этого он находился под подпиской о невыезде, а в этот раз пропустил заседание о своем заключении под стражу.

По версии следствия, с 1989 по 1992 год обвиняемый входил в состав устойчивой вооруженной группы, которая совершала нападения на людей. В сентябре 1992 года он пять раз выстрелил в Терняка, находившегося в салоне машины. Потерпевший не выжил.

Также досталось от Горшунова охраннику и водителю. Он выстрелил в мужчин несколько раз, но те все же смогли спастись.

