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16:31, 8 июня 2026Интернет и СМИ

Леонид Каневский стал мемом у иностранцев

Леонид Каневский стал мемом в Азии из-за рисунков южнокорейской художницы Yamadori
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Южнокорейская художница, публикующая свои работы под ником Yamadori в соцсети X, нарисовала российского актера и телеведущего Леонида Каневского, благодаря чему он стал мемом среди пользователей из Азии. Первый пост она разместила 4 июня.

Yamadori сделала рисунки по двум фотографиям Каневского. На одной актер кусает большой кулич, прикрыв глаза. Вторая работа художницы была вдохновлена снимком, где телеведущий в солнцезащитных очках сидит в кресле и держит чашку кофе.

Публикации художницы набрали более 745 тысяч просмотров. В комментариях к ним пользователи из Азии стали делиться кадрами из передачи «Следствие вели...» с ее бессменным ведущим и мемами с ним. «Больше Леонида Каневского!», «Не останавливайтесь», «Спасибо за Каневского», «Каневский великолепен», — отреагировали иностранцы на работы Yamadori.

Также сообщения под рисунками оставляли и русскоязычные пользователи. «Легендарный дед», «Когда-нибудь иностранцы пойдут дальше мемов с Леонидом Каневским, но это будет уже совсем другая история», «Леонид Корейский», — написали они.

Ранее YouTube-блогер MrBeast (настоящее имя — Джеймс Дональдсон) попробовал гематоген и столкнулся с критикой со стороны жителей стран СНГ. Они в шутку отметили, что готовы сформировать «армию защиты гематогена».

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