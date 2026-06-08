Врач предупредил о появляющихся за несколько дней до инсульта и инфаркта симптомах

Кардиолог Мамедов: Давящая боль за грудиной является предвестником инфаркта

Врач-кардиолог Мехман Мамедов предупредил о симптомах, появляющихся за несколько дней до инсульта или инфаркта. О предвестниках этих опасных патологий он рассказал в беседе с KP.RU.

Основным предвестником инфаркта специалист назвал неприятное ощущение в груди, которое может распространяться в левую руку, плечо, шею или челюсть. Нередко к этому присоединяются одышка, внезапная слабость, холодный пот и чувство тревоги. «Главный предвестник инфаркта миокарда — это повторяющийся дискомфорт или давящая боль за грудиной», — отметил Мамедов.

По словам врача, о приближении инсульта могут сигнализировать кратковременные нарушения кровообращения мозга, известные как транзиторные ишемические атаки. Среди симптомов этого состояния он выделил внезапное онемение одной стороны тела, проблемы с речью, потерю равновесия, ухудшение зрения и сильную головную боль без очевидной причины. Кардиолог отметил, что обычно эти признаки проходят самостоятельно, однако указывают на высокий риск развития сосудистой катастрофы.

Мамедов также обратил внимание, что инфаркт и инсульт иногда проявляются нетипично. В его практике встречались случаи, когда при поражении сердечной мышцы боль ощущалась в области желудка или нижней челюсти. Кроме того, у людей с сахарным диабетом симптомы могут быть выражены слабее из-за сниженной чувствительности, что затрудняет своевременную диагностику проблемы.

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