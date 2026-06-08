Сын Децла раскрыл подробности конфликта с матерью из-за квартиры

Сын Децла заявил, что не выгонял свою мать из квартиры и не собирается этого делать

Сын рэпера Децла, Антоний Толмацкий, заявил, что не выгонял свою мать из квартиры и не собирается этого делать. Подробности конфликта с жильем родственник артиста раскрыл в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ситуация не такая, как ее иногда представляют. Квартира оформлена на мою бабушку, и именно она твердо решила разменять на 2 квартиры, потому что содержать ту квартиру больше нет финансовой возможности», — пояснил Толмацкий.

Студент рассказал, что несколько лет помогает бабушке как доверенное лицо и занимается всеми связанными с продажей вопросами. Неоднократно они пытались выйти на контакт с различными предложениями и мирно договориться.

«Я понимаю, что на опубликованном видео выгляжу эмоционально, резко и невоспитанно. Это действительно был момент, когда многолетний семейный конфликт достиг своей крайней точки. Я не считаю такое поведение правильным», — заключил Толмацкий.

Ранее вдова рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий), модель Юлия Киселева пожаловалась, что сын Антоний Толмацкий стал выгонять ее из дома. Женщина разместила видео, на котором запечатлела ругающегося и требующего продать ее квартиру сына.

