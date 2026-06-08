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16:38, 8 июня 2026Наука и техника

В России разработали дробовое устройство для борьбы с дронами

«Калашников»: Дробовое устройство для борьбы с БПЛА отметили медалью
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, концерн «Калашников») разработали дробовое устройство для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Антидроновое устройство и специальные многопульные патроны отметили золотыми медалями Международной выставки изобретений и инноваций имени Славянова.

Однозарядное изделие под патрон 12х70 предназначено для поражения малоразмерных низколетящих дронов. Компактное оружие весит 1,8 килограмма. Разработка состоит из приклада, спускового крючка и прицельных приспособлений.

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