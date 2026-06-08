В России разработали дробовое устройство для борьбы с дронами

«Калашников»: Дробовое устройство для борьбы с БПЛА отметили медалью

Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, концерн «Калашников») разработали дробовое устройство для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Антидроновое устройство и специальные многопульные патроны отметили золотыми медалями Международной выставки изобретений и инноваций имени Славянова.

Однозарядное изделие под патрон 12х70 предназначено для поражения малоразмерных низколетящих дронов. Компактное оружие весит 1,8 килограмма. Разработка состоит из приклада, спускового крючка и прицельных приспособлений.

В апреле компания Lobaev Arms сообщила об успешных испытаниях антидронового квазигиперзвукового патрона роботизированного комплекса «Двойник».