Российский антидроновый квазигиперзвуковой патрон испытали

Lobaev Arms: Успешно испытан антидроновый квазигиперзвуковой патрон

Успешно испытан квазигиперзвуковой патрон роботизированного комплекса «Двойник», сообщила ТАСС российская компания Lobaev Arms.

«Также успешно прошел испытания квазигиперзвуковой патрон с начальной скоростью 1530 метров в секунду, специально разработанный для данного комплекса, прежде всего его антидронового варианта», — сказал разработчик.

Компания отметила, что стрельбовый модуль изделия собирается и разбирается проще, чем у автомата.

В сентябре 2023-го глава компании-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщил, что в России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона.

В мае того же года Лобаев заявил, что в России импортозаместили снайперский патрон 10,3 на 77 миллиметров Cheytac.