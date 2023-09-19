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06:22, 19 сентября 2023Наука и техника

В России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона

Lobaev Arms начал испытания российского гиперзвукового снайперского патрона

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона, об это сообщил глава компании-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев, передает РИА Новости.

«Lobaev Arms возобновила разработку и уже вышла на испытания условно гиперзвукового патрона. На предприятии проводятся его скоростные и кучностные испытания», — уточнил он.

Лобаев отметил, что патрон называется условно гиперзвуковым, поскольку развивает скорость около сверхзвука, которая начинается от 1500 метров в секунду. Боеприпас может выпускаться в пограничном с гиперзвуковым вариантом или выходить непосредственно на гиперзвук.

По словам руководителя компании-разрабочика, ранее проект был приостановлен из-за необходимости увеличивать серийное производство по гособоронзаказу, однако в настоящее время работы возобновились, поскольку Вооруженные силы Украины начали применять новые патроны калибра 10х100 миллиметров.

Этот калибр применяется на расстоянии 2,4-2,6 километра, опасность таких патронов в том, что они могут пробивать любые средства индивидуальной бронезащиты на дальности 1,7-1,8 километра даже не бронебойной пулей.

Ранее стало известно, что научно-производственное объединение (НПО) «Андроидная техника» развернет серийное производство электродвигателей для российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) к концу года. Об этом сообщил исполнительный директор предприятия Евгений Дудоров.

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    Марина Совина
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