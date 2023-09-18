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17:42, 18 сентября 2023Наука и техника

В России развернут серийное производство двигателей для дронов

«Андроидная техника» развернет производство двигателей для БПЛА к концу года

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Научно-производственное объединение (НПО) «Андроидная техника» развернет серийное производство электродвигателей для российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) к концу года. Об этом сообщил исполнительный директор предприятия Евгений Дудоров в интервью РИА Новости.

«К концу 2023 года мы также намерены открыть крупносерийное производство электродвигателей для беспилотников. Предполагается выпускать тысячи силовых установок в диапазоне мощностей от 100 ватт, до 10-12 киловатт, то есть от миниатюрных БАС (беспилотных авиационных систем) с грузоподъемностью 500 граммов до чего-то посолиднее с грузоподъемностью 5-15 килограммов», — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что на фоне специальной военной операции (СВО) потребность российских производителей БПЛА в электродвигателях выросла кратно и оценивается в «сотни тысяч, если не миллионы установок».

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По его словам, первые партии двигателей для дронов производства «Андроидной техники» уже переданы нескольким заказчикам. По итогам эксплуатации планируют подписать контракты на производство нескольких тысяч моторов.

Ранее в сентябре исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков сообщил, что в зоне СВО начали применять ретранслятор «Облачко» для беспилотников, который должен обеспечить преимущество российским войскам над Вооруженными силами Украины.

В том же месяце стало известно, что конструкторское бюро «Восток» планирует начать серийное производство многоцелевой беспилотной платформы одноразового применения «Скальпель» для нужд СВО.

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    Даниил Иринин
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