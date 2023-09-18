В России развернут серийное производство двигателей для дронов

«Андроидная техника» развернет производство двигателей для БПЛА к концу года

Научно-производственное объединение (НПО) «Андроидная техника» развернет серийное производство электродвигателей для российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) к концу года. Об этом сообщил исполнительный директор предприятия Евгений Дудоров в интервью РИА Новости.

«К концу 2023 года мы также намерены открыть крупносерийное производство электродвигателей для беспилотников. Предполагается выпускать тысячи силовых установок в диапазоне мощностей от 100 ватт, до 10-12 киловатт, то есть от миниатюрных БАС (беспилотных авиационных систем) с грузоподъемностью 500 граммов до чего-то посолиднее с грузоподъемностью 5-15 килограммов», — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что на фоне специальной военной операции (СВО) потребность российских производителей БПЛА в электродвигателях выросла кратно и оценивается в «сотни тысяч, если не миллионы установок».

По его словам, первые партии двигателей для дронов производства «Андроидной техники» уже переданы нескольким заказчикам. По итогам эксплуатации планируют подписать контракты на производство нескольких тысяч моторов.

Ранее в сентябре исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков сообщил, что в зоне СВО начали применять ретранслятор «Облачко» для беспилотников, который должен обеспечить преимущество российским войскам над Вооруженными силами Украины.

В том же месяце стало известно, что конструкторское бюро «Восток» планирует начать серийное производство многоцелевой беспилотной платформы одноразового применения «Скальпель» для нужд СВО.