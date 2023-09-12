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02:53, 12 сентября 2023Наука и техника

Россия применила обеспечивающее преимущество над ВСУ оружие

КБ «Спектр»: на СВО применили дающий преимущество над ВСУ ретранслятор «Облачко»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В зоне СВО начали применять ретранслятор «Облачко» для беспилотников, разработанный российскими специалистами. Он должен обеспечить преимущество российским войскам над Вооруженными силами Украины (ВСУ), рассказал исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков, передает ТАСС.

«Завершились испытания ретранслятора для БПЛА "Облачко" — это устройство, передающее сигнал. Посмотрели на дальность работы изделия, она больше пяти километров. Точную цифру называть не будем, чтобы противник не понял, как далеко мы можем его достать», — сообщил Братеньков. По его словам, конкурентное преимущество над противником достигнуто благодаря тому, что при разработке специалисты вышли на другие частоты.

До появления ретрансляторов можно было отследить оператора БПЛА, так как его устройства излучали сигнал, которым он себя выдавал. Теперь человека нельзя будет обнаружить, так как аппаратура будет находиться отдельно от него.

«В качестве следующего шага мы сделаем ретранслятор "Облачко" мобильным: он будет висеть в воздухе, а оператор — находиться на земле в укрытии. Это существенно повысит безопасность и выживаемость наших расчетов БПЛА», — добавил Андрей Братеньков.

Ранее в США рассказали об уязвимости НАТО перед российскими БПЛА. Проблема Североатлантического альянса в том, что он действует «по старинке», в то время как ВС РФ переформатировала свою армию, осознав значимость дронов в бою, считают эксперты.

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    Александра Синицына
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