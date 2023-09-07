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19:37, 7 сентября 2023Мир

В США рассказали об уязвимости НАТО перед российскими БПЛА

Экс-разведчик США Риттер заявил об уязвимости НАТО перед российскими БПЛА

Фото: РИА Новости

Конфликт на Украине показал уязвимость НАТО перед российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

По его словам, российская сторона в ходе боевых действий поняла значимость дронов в бою и переформатировала свою армию. В свою очередь Североатлантический альянс действует «по старинке», отметил Риттер.

«Если между Россией и армией образца НАТО начнется столкновение, русские будут доминировать на поле боя как минимум в войне дронов», — указал офицер, заявив, что Соединенные Штаты пока не смогли разработать ударные беспилотники нужного уровня.

Ранее Риттер исключил вероятность крупномасштабного военного конфликта США и России.

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    Виктория Кондратьева
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