В США оценили вероятность войны с Россией в 2024 году

Военный Риттер исключил открытую войну США с Россией из-за позиции генералов

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер оценил возможность крупномасштабного военного конфликта с Россией. Об этом он высказался на своем канале U.S. Tour of Duty.

Риттер ответил на слова известного американского журналиста Такера Карлсона о том, что США начнут горячую фазу войну с Россией в 2024 году. Он оценил вероятность открытого конфликта и исключил его из-за позиции генералов, которые понимают невозможность Вашингтона одержать победу.

«Предпосылкой твоего [Карлсона] тезиса является допущение, что мы [США] сможем победить. Мы не сможем выиграть войну с Россией ни обычными вооружениями, ни ядерными. И неважно, что мы для этого будем делать. Поэтому глупо даже говорить о самой возможности горячей войны», — отметил военный.

Экс-разведчик посоветовал Карлсону пообщаться с бывшим советником главы Пентагона полковником Дугласом Макгрегором и обещал лично поговорить с журналистом, если Макгрегор будет занят.

Риттер задается вопросом о том, где теоретически могут идти военные действия такого рода, подчеркивая, что ни в Сирии, ни на Украине, ни в Европе у США нет возможности одолеть Россию. «Ты не прав. У нас не будет горячей войны, потому что генералы знают, что мы не сможем победить», — заключил Риттер.

Ранее Макгрегор предрек крах экономики Европы. По его мнению, «украинцы уже давно смотрят в бездну».

