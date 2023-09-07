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04:30, 7 сентября 2023Мир

В США предрекли крах экономики Европы

Полковник ВС США Макгрегор заявил о желании России увидеть крах экономики ЕС

Фото: Unsplash

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор спрогнозировал исход конфликта на Украине. Об этом он высказался в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Макгрегор заявил, что «украинцы уже давно смотрят в бездну». По его мнению, Москва решила выждать начала переговоров и краха экономики Европы. Он допустил, что «все к этому идет».

Военный из США добавил, что ЕС грозит приближение не только рецессии в экономике, но и зимы. При этом нефтегазовая проблема для Европы остается серьезной. Макгрегор также напомнил, что Россия намерена «жить с Западом и украинцами», хотя западные страны пытаются добиться поражения и раздробления страны.

«Думаю, что ЕС в беде, поэтому полагаю, что российская позиция заключается в том, чтобы подождать еще немного и понаблюдать, как все это рушится», — предположил эксперт из США.

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    Марина Совина
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