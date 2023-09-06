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14:41, 6 сентября 2023Мир

В США рассказали о способностях войск России

Полковник Макгрегор заявил, что войска России на Украине готовы дойти до Польши

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Войска России на Украине способны дойти до Польши, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Другой путь, конечно, это то, что готов сделать [президент России Владимир] Путин и что могут сделать россияне, — это дойти до польской границы», — сказал бывший военный из США.

По его словам, Запад ошибся, решив начать военный конфликт, поскольку если Киев и Европа не пойдут на мирные переговоры, то Россия будет вынуждена довести свои войска на Украине вплоть до польских границ.

Ранее Макгрегор предупредил Украину о способности России взять Одессу. По его мнению, если Киев продолжит затягивать этот конфликт до тех пор, пока физически не сможет защищать себя, он рискует потерять еще большую территорию.

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    Виктория Кондратьева
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