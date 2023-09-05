Экс-разведчик США Риттер: Россия способна взять Одессу и Харьков

Российские войска при необходимости способны взять Одессу и Харьков. Об этом экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сообщил в своей колонке для RT.

«Украина своими действиями в 2014 году потеряла Крым. Из-за своего выбора в 2022 году она потеряла Донбасс, Запорожье и Херсон. И если Киев продолжит затягивать этот конфликт до тех пор, пока физически не сможет защищать себя, он рискует потерять еще большую территорию, включая Одессу и Харьков», — отметил Риттер.

Экс-разведчик добавил, что руководство России отчетливо понимает свои цели и задачи на Украине. По его мнению, Киев и страны Запада до сих пор не осознали, что Москва не заинтересована в бесперспективных переговорах без видимого результата.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Россия при необходимости способна взять Одессу для завершения конфликта на Украине. Он также добавил, что в случае отказа Киева от переговоров после подобных маневров российским войскам не останется никакого выбора, кроме как наступать до границ Польши и Румынии.