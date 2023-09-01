В США предсказали взятие Россией Одессы

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия при необходимости способна взять Одессу

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Россия при необходимости способна взять Одессу для завершения конфликта на Украине. Его интервью доступно на канале Стивена Гарднера в YouTube.

«Русские очень взвешенно и очень осторожно продвигаются против украинцев в надежде, что кто-нибудь, обладающий здравым смыслом, придет и договорится о прекращении конфликта. Они продвинутся до самого Днепра, прямо на Киев, перейдут реку на юге и освободят Одессу, потому что альтернативы нет», — отметил Макгрегор.

Он также добавил, что в случае отказа Киева от переговоров после подобных маневров российским войскам не останется никакого выбора, кроме как наступать до границ Польши и Румынии.

Ранее Макгрегор заявил, что украинский конфликт стал провальной попыткой США уничтожить Россию. По его словам, Вашингтон спровоцировал президента РФ Владимира Путина на начало специальной военной операции (СВО). Однако экс-советник отметил, что страны Запада просчитались, рассчитывая на поражение Москвы.