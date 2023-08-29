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04:27, 29 августа 2023Мир

Макгрегор рассказал о провальной попытке Запада уничтожить Россию

Макгрегор: украинский конфликт стал провальной попыткой США уничтожить Россию

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Эскалация украинского конфликта стала провальной попыткой Запада уничтожить Россию. Об этом в интервью YouTube-каналу Redacted рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, Вашингтон спровоцировал президента РФ Владимира Путина на начало специальной военной операции (СВО). «Они были в восхищении, когда он вошел на территорию Украины, так как они пришли к ошибочному заключению, что это их возможность уничтожить Россию», — указал эксперт.

Экс-советник отметил, что страны Запада просчитались, рассчитывая на поражение Москвы. Полковник напомнил, что в апреле Запад убедил украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от идеи мирных переговоров. «Россия сменила свою стратегию и перешла в масштабную оборону, во время которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери», — подчеркнул эксперт.

Ранее Макгрегор допустил, что США могут ввести свои войска на Украину. По его словам, Вашингтон не отдает отчета о реальном положении дел на Украине.

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    Марина Совина
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