Экс-советник Пентагона Макгрегор: США могут ввести свои войска на Украину

США могут ввести свои войска на Украину после краха Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

«Многие в Вашингтоне полагали, что Россия слабая. (…) Но на Украине все пошло не так, как ожидалось. Сейчас российская армия больше и сильнее, чем когда-либо», — заявил офицер, отметив, что российская сторона никогда не планировала доходить до польской границы.

По его словам, Вашингтон не отдает отчета о реальном положении дел на Украине. «Мы не обладаем необходимым количеством боеприпасов для подобной операции», — заключил он.

Ранее Макгрегор заявил, что Польша и Литва могут вторгнуться на Западную Украину в обход НАТО. По мнению американского офицера, подобные намерения Варшавы и Вильнюса несут угрозу. При любых обстоятельствах они остаются членами Североатлантического альянса, и их операция будет расцениваться как действия военного блока, подчеркнул Макгрегор.