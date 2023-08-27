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18:58, 27 августа 2023Мир

В США предупредили о планах Польши и Литвы на Украину

Макгрегор заявил, что Польша и Литва хотят вторгнуться на Украину в обход НАТО

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Польша и Литва могут вторгнуться на Западную Украину в обход НАТО. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, его реакцию на возможное вторжение из интервью Dialogue works опубликовало РИА Новости.

По мнению американского офицера, подобные намерения Варшавы и Вильнюса несут угрозу. При любых обстоятельствах они остаются членами Североатлантического альянса, и их операция будет расцениваться как действия военного блока, подчеркнул Макгрегор.

«Если они вступят на территорию западной Украины, то их расценят как войска НАТО», — сказал бывший советник главы Пентагона.

Он также предупредил, что если европейские союзники решатся на это, то они неизбежно окажутся втянуты в прямое столкновение с российской армией.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер допустил, что Венгрия и Польша захотят вторгнуться на территории Украины после окончания специальной военной операции. При таком раскладе Украина может понести тяжелые территориальные потери, подчеркнул он.

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    Сергей Истомин
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