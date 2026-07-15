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17:51, 15 июля 2026Россия

Под Москвой двое мужчин избили подростка из-за отказа купить им пиво и попали на видео

В Подольске двое мужчин избили подростка из-за отказа купить им пиво
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Подольске Московской области двое мужчин избили подростка из-за отказа купить им пиво. Инцидент попал на видео, ролик публикует агентство «Москва» в Telegram.

По словам очевидцев, молодой человек с девушкой отдыхали на скамейке возле многоквартирного дома, когда к ним подошли двое мужчин в состоянии опьянения и потребовали купить им пива. Когда подросток отказался, мужчины начали его избивать.

Как видно на опубликованных кадрах, двое россиян подошли к подростку со словами «сейчас ты упадешь», после чего один из них нанес ему удар кулаком по лицу.

По информации издания, подростка госпитализировали. Сообщается, что нападавших задержала полиция, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на Алтае мужчина схватил 15-летнего подростка и избил приехавшего спасать его отца. Сообщалось о возбуждении уголовного дела.

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