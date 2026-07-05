В российском регионе мужчина схватил подростка и побил приехавшего спасать его отца

На Алтае мужчина схватил подростка и побил приехавшего спасать его отца

На Алтае мужчина схватил 15-летнего подростка и избил приехавшего спасать его отца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как сообщается, инцидент произошел в коттеджном поселке «Солнечная Поляна» в окрестностях Барнаула. 15-летний Константин с тремя подругами проходил мимо недостроенного дома, когда из здания выбежал мужчина, схватил подростка и запер его в гараже рядом с недостроем. Подросток позвонил в экстренные службы и своему отцу, однако из-за сильного стресса и заикания толком не смог указать точное местоположение.

Когда отец смог определить геолокацию телефона Константина и приехал на место, то схвативший парня мужчина обвинил его в разбитых в доме стеклах и спровоцировал. Несмотря на то что родитель подростка потерял в схватке зуб и сломал еще один, он смог освободить сына и дождаться приезда экстренных служб. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.

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