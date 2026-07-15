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18:07, 15 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России фразой «могут испариться» ответили на планы Польши разместить военных у границ

Депутат Колесник : В случае агрессии против Калининграда последует ядерный удар
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Размещение польских бригад вдоль границы с Калининградской областью и Белоруссией не имеет военного смысла, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что при любой попытке агрессии, особенно против самого западного форпоста России, будет немедленно нанесен ядерный удар.

«В соответствии с российской военной доктриной любое поползновение на территорию субъекта Российской Федерации ведет к войне, и никто из рогаток отстреливаться не будет. Сразу будут нанесены удары всей ядерной мощью России», — сказал депутат.

Как только будет агрессия против Калининградской области, тут же будет нанесен ядерный удар по военным соединениям и по европейским столицам. Там камня на камне не останется, ДНК не с чего будет взять. Возвращаться им будет точно некуда

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

По его словам, у Калининградской области хватит собственных возможностей для обороны, но они будут поддержаны всей мощью страны.

Колесник назвал планы Польши скорее психологическим давлением и посоветовал Варшаве быть аккуратнее.

«Может обойтись им это себе дороже. Могут просто испариться», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Польша приняла решение разместить четыре армейские бригады вдоль границы с Калининградом и Белоруссией. Новое подразделение станет одним из столпов программы «Восточный щит», направленной на укрепление безопасности на границах с Белоруссией и Россией. Бригады будут отвечать за охрану госграницы, проведение разведки, обеспечение безопасности инфраструктуры и оперативное реагирование на угрозы.

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