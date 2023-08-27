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15:39, 27 августа 2023Мир

Венгрию и Польшу заподозрили в желании вторжения на Украину

Экс-разведчик Риттер: Польша и Венгрия могут вторгнуться на территории Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Бывший американский разведчик Скотт Риттер предположил, что Венгрия и Польша захотят вторгнуться на территории Украины после окончания специальной военной операции. Своим мнением он поделился в интервью Dialogue Works.

«Что сдерживает Будапешт от того, чтобы вторгнуться и захватить Закарпатье, где проживает венгерское население? Что предотвратит интервенцию Польши в Волынскую область? (…) Их ничто не остановит», — заявил экс-разведчик.

Риттер подозревает, что Украина может понести тяжелые территориальные потери. В итоге от нее может остаться «крохотное государство без промышленного производства», предполагает он.

Тем временем польские власти выражают готовность отправить солдат в зону украинского конфликта для борьбы с Россией. Таким мнением поделился журналист Myśl Polska.

В статье отмечается, что представители правительства все чаще выступают с воинственными лозунгами. Например, премьер-министр Матеуш Моравецкий в честь годовщины Варшавского восстания заявил, что свободолюбивый человек должен быть готов пожертвовать собой ради свободы.

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    Варвара Кошечкина
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