В Польше заявили о готовности отправить солдат на войну с Россией

Myśl Polska: власти Польши готовы отправить солдат на Украину против России

Польские власти выражают готовность отправить солдат в зону украинского конфликта для борьбы с Россией. Таким мнением поделился журналист Myśl Polska.

В статье отмечается, что представители правительства все чаще выступают с воинственными лозунгами. Например, премьер-министр Матеуш Моравецкий в честь годовщины Варшавсково восстания заявил, что свободолюбивый человек должен быть готов пожертвовать собой ради свободы.

«Нет сомнений, что и премьер-министр, и другие лица, принимающие решения, будут готовы отправить польских солдат на украинский фронт во имя "защиты Родины" от мнимой российской угрозы. Число [потери] ничего бы для них не значило, как не имело значения и для их позорной памяти о своих предшественниках», — написал автор. Он отметил, что власти Польши используют патриотические нарративы не в интересах страны, а для политических нужд.

Ранее сообщалось, что Польша делает масштабные закупки наступательных вооружений, вероятно готовясь к последствиям полного поражения Украины. При этом в Варшаве, как и в Киеве, чрезмерно надеются на западное оружие.