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01:34, 17 августа 2023Мир

В Польше допустили полное поражение Украины

Myśl Polska заявила о подготовке Польши к войне на фоне поражения Украины

Фото: Unsplash

Обозреватель Эугениуш Зинкевич рассказал, что Польша делает масштабные закупки наступательных вооружений. Об этом он написал в материале для Myśl Polska.

Зинкевич подчеркнул, что правительство Польши осуществляет «смелые планы» по вооружению. «Исходя из объявленного списка закупок этого оружия и его количества, у меня складывается стойкое впечатление, что мы готовимся к войне. Отсюда мой вопрос, когда война?» — задумался он.

Автор подчеркнул, что власти не учитывают опыт Киева, поскольку излишне надеются на западное оружие. По его мнению, «ужасное техническое состояние» техники привело к неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) вести «победоносный бой» с российскими силами. Зинкевич допустил, что изменение стратегии Украины не изменит ситуацию в зоне боевых действий, а только отсрочит «полное поражение Украины».

Ранее в США заявили о планах Польши вторгнуться на Украину. Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон уточнил, что Варшава намерена оккупировать Западную Украину, что вызовет мгновенную реакцию России.

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    Марина Совина
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