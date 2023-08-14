В США заявили о планах Польши вторгнуться на Украину

Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил о планах Польши вторгнуться на Западную Украину

Польша намерена вторгнуться на Западную Украину, что вызовет немедленную реакцию России. Об этом в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner заявил бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

По словам отставного разведчика, «Россия может поменять свои военные цели» в случае, если Варшава реализует планы по оккупации украинских территорий. «Зависит от Запада, расширятся ли военные действия», — добавил он.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что польско-латвийская группировка может продвинуться вглубь украинской территории более чем на 300 километров и создать там подконтрольный анклав.