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19:28, 14 августа 2023Мир

В США заявили о планах Польши вторгнуться на Украину

Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил о планах Польши вторгнуться на Западную Украину

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша намерена вторгнуться на Западную Украину, что вызовет немедленную реакцию России. Об этом в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner заявил бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

По словам отставного разведчика, «Россия может поменять свои военные цели» в случае, если Варшава реализует планы по оккупации украинских территорий. «Зависит от Запада, расширятся ли военные действия», — добавил он.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что польско-латвийская группировка может продвинуться вглубь украинской территории более чем на 300 километров и создать там подконтрольный анклав.

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    Виктория Кондратьева
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