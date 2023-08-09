Американский полковник предрек польско-латвийскую оккупацию Украины

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша и Латвия оккупируют Западную Украину

Польша и Латвия могут воспользоваться положением Киева на фронте и оккупировать территорию Западной Украины. Такое развитие событий в интервью YouTube-каналу Judging Freedom предрек экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Наиболее вероятный сценарий развития конфликта на Украине заключается в том, что Польша и Латвия войдут на территорию Западной Украины», — заявил отставной американский военный.

По его словам, польско-латвийская группировка может продвинуться вглубь украинской территории более чем на 300 километров, создав там подконтрольный анклав.

Ранее Макгрегор сообщил, что в США создадут коалицию вторжения на Украину, в которой основную роль сыграют восточноевропейские страны.