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19:03, 6 августа 2023Мир

В США сообщили о планах создать коалицию вторжения на Украину

Макгрегор сообщил о планах США создать коалицию вторжения на Украину
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Patrick Semansky / Reuters

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что в США создадут коалицию вторжения на Украину, в которой основную роль сыграют восточноевропейские страны. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

Эксперт предположил, что в военный союз, который вторгнется на Украину, будут входить Польша и Литва, а в случае, если они не смогут оккупировать западную часть страны, им на помощь, возможно, придут Соединенные Штаты.

«Коалиция добровольцев — это то, что мы сейчас наблюдаем. Это очень опасная ситуация, потому что Россия сильна как никогда, а мы — нет. Мы перестали быть государством образца 1991 года. Наша армия не в лучшем состоянии», — подчеркнул полковник.

Ранее бывший морской пехотинец вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что Вооруженные силы Украины будут разбиты в результате контрнаступления. Он добавил, что у НАТО больше нет армии, которую можно было бы передать Украине.

В июле президент России Владимир Путин говорил, что власти Польши рассчитывают вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок» страны. Планы польских лидеров он назвал реваншистскими.

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    Анастасия Астахова
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