Путин заявил о стремлении Польши «оторвать кусок» Украины

Путин: Польша рассчитывает вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок» страны

Власти Польши рассчитывают вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок» страны. О таком стремлении в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Планы польских лидеров он назвал реваншистскими.

«Вероятно, они рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину», — допустил президент.

По словам Путина, Варшава также хотела бы заполучить часть белорусских земель.

В ходе совещания российский лидер заявил, что Москва готова всеми возможными средствами ответить на возможную агрессию в отношении Белоруссии. Он также поручил Службе внешней разведки (СВР) следить за польскими планами относительно Украины.