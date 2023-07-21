Путин поручил российской разведке следить за планами Польши в отношении Украины

Президент России Путин дал поручение СВР следить за планами Польши по Украине

Президент России Владимир Путин поручил разведке следить за планами Польши относительно Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Поручение главы государства дано директору Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину в ходе заседания Совета безопасности.

Путин отметил, что Польша намерена «оторвать кусок пожирнее» от Украины «под зонтиком НАТО». Он напомнил, что благодаря действиям Сталина Варшава в прошлом заполучила много земель.