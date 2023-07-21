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13:32, 21 июля 2023Силовые структуры

Путин поручил российской разведке следить за планами Польши в отношении Украины

Президент России Путин дал поручение СВР следить за планами Польши по Украине

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил разведке следить за планами Польши относительно Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Поручение главы государства дано директору Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину в ходе заседания Совета безопасности.

Путин отметил, что Польша намерена «оторвать кусок пожирнее» от Украины «под зонтиком НАТО». Он напомнил, что благодаря действиям Сталина Варшава в прошлом заполучила много земель.

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    Любовь Ширижик
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