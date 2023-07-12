Глава СВР порассуждал об условиях для переговоров по Украине

Директор СВР Нарышкин: условия для переговоров по Украине еще должны созреть

Условия для переговоров по Украине еще должны созреть. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава разведки пояснил, что, по его мнению, переговоры рано или поздно будут возможны.

«Потому что любой конфликт, в том числе и вооруженный конфликт, заканчивается переговорами, но условия для них должны еще созреть», — порассуждал он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в КНР заявила, что на данный момент нет ни малейших предпосылок для переговоров между Россией и Украиной. По ее мнению, для мирного диалога нужны политическая воля, политический реализм и самостоятельность.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. 22 мая того же года о заморозке переговорного процесса заявлял глава делегации Москвы Владимир Мединский. Он сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.