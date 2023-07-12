Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:05, 12 июля 2023Россия

Глава СВР порассуждал об условиях для переговоров по Украине

Директор СВР Нарышкин: условия для переговоров по Украине еще должны созреть

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Условия для переговоров по Украине еще должны созреть. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава разведки пояснил, что, по его мнению, переговоры рано или поздно будут возможны.

«Потому что любой конфликт, в том числе и вооруженный конфликт, заканчивается переговорами, но условия для них должны еще созреть», — порассуждал он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в КНР заявила, что на данный момент нет ни малейших предпосылок для переговоров между Россией и Украиной. По ее мнению, для мирного диалога нужны политическая воля, политический реализм и самостоятельность.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. 22 мая того же года о заморозке переговорного процесса заявлял глава делегации Москвы Владимир Мединский. Он сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль назвал вбросом сообщения о добравшихся до ядерного оружия вагнеровцах

    Раскрыто участие электрических полей в формировании памяти

    В Белоруссии на границе с Украиной сломали два погранзнака

    Стало известно о съемках «Трех мушкетеров» с Гном Гномычем и Боярским

    В Казахстане утвердили изъятие коррупционных активов в пользу государства

    Названы даты проведения ПМЭФ в 2024 году

    «Аль-Насру» запретили регистрировать новых игроков из-за задолженности

    Врач назвала россиянам способствующую похудению еду

    В России появятся пять круглогодичных морских курортов

    Захваченная российскими военными американская БМП Bradley попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости