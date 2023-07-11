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14:29, 11 июля 2023Россия

Матвиенко оценила перспективы мирных переговоров с Украиной

Матвиенко заявила, что для мирных переговоров между Россией и Украиной нет предпосылок

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Сейчас нет ни малейших предпосылок для переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в КНР, ее цитирует ТАСС.

«Для того чтобы начать мирный диалог, нужны политическая воля, политический реализм и самостоятельность. Ничего этого мы на Украине не видим», — сказала она.

Матвиенко также подчеркнула, что китайские положения по урегулированию кризиса на Украине схожи с российскими подходами к этому вопросу.

Последние очные переговоры Москвы и Киева прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле в конце марта 2022 года. На них присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Впоследствии президент России Владимир Путин заявил, что Украина отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и вернула переговоры в тупиковую ситуацию.

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    Анастасия Шейкина
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